Euromaritime Palais des Congrès Marseille, jeudi 1 février 2024.

Euromaritime Palais des Congrès Marseille Bouches-du-Rhône

Le salon Euromaritime affirme sa position d’acteur incontournable des industries de la mer et de l’économie bleue.Professionnels

Au cœur du maritime, le salon réunit l’ensemble des acteurs des filières des industries de la mer françaises, européennes et méditerranéennes et tout particulièrement le transport maritime, les Ports, la Construction et la réparation navale ainsi que les technologies maritimes d’avenir. .

Palais des Congrès 2 bd Rabatau

Marseille 13008 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-01 09:00:00

fin : 2024-02-01 17:00:00



L’événement Euromaritime Marseille a été mis à jour le 2024-01-25 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille