EUROLOTO 2000 La Gaîté Lyrique Paris, vendredi 9 février 2024.

Le vendredi 09 février 2024

de 19h30 à 23h30

.Tout public. gratuit

Accès libre

Un grand loto cool et fun à la Gaîté Lyrique ? Avec une équipe de choc (presque) spécialiste des questions européennes ? Tout à fait, en ouverture de la séquence de programmation Eu.topia.

Pendant l’ouverture de la séquence de programmation Eu.topia à la Gaîté Lyrique, on fait une pause dans les statistiques, pourcentages et autres calculs politiques entourant les élections européennes. Détendez-vous du chiffre : le Comité Extraordinaire du Loto Français (CELF) nous prend par la main et nous emmène à la conquête du fun avec l’EUROLOTO 2000 ! Citoyen·nes du monde, préparez-vous à rire, partager, gagner et surtout vivre une soirée inoubliable !

-> Attention, voici les règles pour participer. Comme le prix des SMS en Allemagne avec une carte sim portugaise, ce loto est entièrement gratuit. En revanche, selon la convention d’Edimbourg, il faudra venir avec un lot le plus “Européen” possible pour y avoir accès. 1 lot = 1 carton (voire 2 si on est généreux – offre non cumulable). Quel lot apporter ? Ce genre de lot qu’on aimerait offrir à son prochain, qu’on aimerait recevoir, pas une triste chose improvisée juste avant le lancement de la conférence internationale du bingo. Révisez votre « BINGO » le plus espéranto et bienvenue dans l’espace Schengen de l’amusement.

La Gaîté Lyrique 3 bis Rue Papin 75003 Paris

Métro -> 3 : Réaumur – Sébastopol (Paris) (155m)

Bus -> 2038 : Réaumur – Arts et Métiers (Paris) (130m)

Vélib -> Square Emile – Chautemps (81.64m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo



Contact : https://www.gaite-lyrique.net/evenement/euroloto-2000 https://www.facebook.com/gaitelyrique

La Gaîté Lyrique