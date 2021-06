Eurofoot Roubaix divers lieux à Roubaix, 16 juin 2021-16 juin 2021, Roubaix.

Eurofoot Roubaix

du mercredi 16 juin au dimanche 11 juillet à divers lieux à Roubaix

* **Pour les 8-9 ans et les 10-11 ans, les mercredis 16 et 23 juin . Finales le 30 juin.** A tout moment vous pouvez vous inscrire quel que soit le ou les mercredi(s) de votre choix, sans obligation. * **Pour les 12-13 ans, les samedis 26 juin et 3 juillet. Finales le 11 juillet au Parc des Sports.** A tout moment vous pouvez vous inscrire quel que soit le ou les samedi(s) de votre choix, sans obligation. **Sur place, dans les stades, accueil festif / animations / jeux pour enfants…** _**Pour participer, inscrivez-vous auprès de l’organisateur de votre choix ou par mail**_ [_**[eurofootroubaixete21@ville-roubaix.fr](eurofootroubaixete21@ville-roubaix.fr)**_](eurofootroubaixete21@ville-roubaix.fr) * **NORD 1 – STADE BARBE D’OR (42 r. de la Guinguette)** ASC RX / Tél. 07 61 88 43 23 CS Alma / Tél. 03 20 36 32 51 * **NORD 2 – STADE AVELGHEM (4 r. d’Avelghem)** Roubaix SC / Tél. 07 66 53 67 54 CS Hommelet / Tél. 03 20 73 41 61 * **EST 1 – STADE MAERTENS (96 r. du Chemin Neuf)** SCO Roubaix / Tél. 06 63 98 07 47 CS 4 Quartiers / Tél. 03 20 02 35 40 CS 3 Villes /Tél. 03 20 75 49 62 * **EST 2 – STADE VANDAELE (97 bd de Fourmies)** RX Portugais / Tél. 03 20 70 34 88 AS JRBX / Tél. 06 21 66 22 00 * **OUEST – STADE BRONDELOIRE (38 r.du Brondeloire)** Académie Epeule / Tél. 06 08 15 81 03 _Evénement organisé en partenariat avec la Fédération Française de_ _Football et ligue des Hauts de France._

Sur inscription eurofootroubaixete21@ville-roubaix.fr

A l’occasion de l’Euro2021 de foot, la Ville de Roubaix et les clubs de football organisent en simultanée des tournois de football dans les quartiers du 16 juin au 11 juillet, pour les 8-15 ans

divers lieux à Roubaix Roubaix Roubaix Centre Nord



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-06-16T10:00:00 2021-06-16T17:00:00;2021-06-23T10:00:00 2021-06-23T17:00:00;2021-06-26T10:00:00 2021-06-26T17:00:00;2021-06-30T10:00:00 2021-06-30T17:00:00;2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T17:00:00;2021-07-11T10:00:00 2021-07-11T17:00:00