EuroFabrique La Gaîté Lyrique Paris, vendredi 9 février 2024.

Du vendredi 09 février 2024 au dimanche 11 février 2024 :

samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

vendredi

de 09h00 à 22h00

.Tout public. gratuit

Accès libre

À l’aune des élections européennes, la Gaîté Lyrique invite une pluralité de voix pour penser l’avenir de l’Europe.

La jeune création européenne nous partage quelques-unes de ses représentations du continent et ses possibles futurs avec le programme Eurofabrique, créé par la RMN-Grand Palais, l’École des Arts Décoratifs – Paris et l’ANdEA – Association nationale des écoles supérieures d’art. L’idée ? Réinventer l’Europe en trois jours intensifs de workshops, performances et installations.

