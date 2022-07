Eurochestries : Festival international de musique classique Vançais Vançais Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

Eurochestries : Festival international de musique classique Vançais, 7 juillet 2022, Vançais. Eurochestries : Festival international de musique classique

Eglise Vançais Deux-Sèvres

2022-07-07 – 2022-07-07 Vançais

Deux-Sèvres Vançais EUR Eurochestries : Festival international de musique classique

Quatuor à vent Manuel de Falla (Grenade, Espagne) Né au pied de l’Alhambra de Grenade, le Quatuor Manuel de Falla réunit deux fratries. Pedro Benavides, bassoniste, est aussi vice-président de l’Orchestre de la faculté de médecine de Grenade. Sa sœur María étudie

la flûte traversière au Conservatoire de Grenade. Ana Manzano, clarinettiste est

membre de l’Orchestre de la faculté de médecine de Grenade tandis que Pablo, son jeune frère hautboïste, joue au sein de divers ensembles grenadins. Ce quatuor familial dispense aussi des soins de musicothérapie au sein des hôpitaux de leur belle ville. CONCERTS GRATUITS 07/07 // Vançais Eurochestries : Festival international de musique classique

