Eurochestries : Festival international de musique classique Aigondigné Aigondigné Catégories d’évènement: Aigondigné

Deux-Sèvres

Eurochestries : Festival international de musique classique Aigondigné, 10 juillet 2022, Aigondigné. Eurochestries : Festival international de musique classique

Préau communal Aigondigné Deux-Sèvres

2022-07-10 20:30:00 – 2022-07-10 Aigondigné

Deux-Sèvres EUR Eurochestries : Festival international de musique classique Orchestre symphonique du CEEM (Malaga, Espagne) L’Orchestre symphonique du CEEM de Malaga, placé sous la baguette exigeante du charismatique chef arménien Ara Vartanian, est bien connu des Deux-Sévriens pour avoir déjà enchanté à plusieurs reprises les fidèles des Eurochestries. Véritable pépinière de talents, nombre de ses musiciens ont depuis

continué à étudier dans différents pays européens ou aux USA ou ont pu intégrer le Jeune orchestre national d’Espagne ou le West-Eastern Divan Orchestra dirigé par Daniel Barenboïm. CONCERTS GRATUITS

10/07 // Aigondigne Ste-Blandine Eurochestries : Festival international de musique classique Orchestre symphonique du CEEM (Malaga, Espagne)

CONCERTS GRATUITS

10/07 // Aigondigne Ste-Blandine Eurochestries : Festival international de musique classique Orchestre symphonique du CEEM (Malaga, Espagne) L’Orchestre symphonique du CEEM de Malaga, placé sous la baguette exigeante du charismatique chef arménien Ara Vartanian, est bien connu des Deux-Sévriens pour avoir déjà enchanté à plusieurs reprises les fidèles des Eurochestries. Véritable pépinière de talents, nombre de ses musiciens ont depuis

continué à étudier dans différents pays européens ou aux USA ou ont pu intégrer le Jeune orchestre national d’Espagne ou le West-Eastern Divan Orchestra dirigé par Daniel Barenboïm. CONCERTS GRATUITS

10/07 // Aigondigne Ste-Blandine Aigondigné

dernière mise à jour : 2022-07-02 par

Détails Catégories d’évènement: Aigondigné, Deux-Sèvres Autres Lieu Aigondigné Adresse Préau communal Aigondigné Deux-Sèvres Ville Aigondigné lieuville Aigondigné Departement Deux-Sèvres

Aigondigné Aigondigné Deux-Sèvres https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/aigondigne/

Eurochestries : Festival international de musique classique Aigondigné 2022-07-10 was last modified: by Eurochestries : Festival international de musique classique Aigondigné Aigondigné 10 juillet 2022 Préau communal Aigondigné Deux-Sèvres

Aigondigné Deux-Sèvres