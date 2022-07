Eurochestries : Festival international de musique classique

Eurochestries : Festival international de musique classique, 7 juillet 2022, . Eurochestries : Festival international de musique classique



2022-07-07 – 2022-07-07 EUR Eurochestries : Festival international de musique classique Orchestre du Costa Rica (San José) Ensemble de musique de chambre à sa création, en 2019, par le chef Izmael

Pacheco, l’Orchestre du Costa Rica, s’est très vite étoffé. Cinq mois seulement après sa fondation, il a fait ses débuts en tant qu’orchestre symphonique au Théâtre National du Costa Rica, à San José, avec plus de quarante musiciens. En 2020, il a engagé un partenariat avec le Centre culturel costaricien nord-américain et le théâtre Eugene O’Neill où il a donné son premier grand concert intitulé « Succès du cinéma ». CONCERTS GRATUITS

07/07 // Aigondigne Thorigné Eurochestries : Festival international de musique classique Orchestre du Costa Rica (San José) CONCERTS GRATUITS

07/07 // Aigondigne Thorigné Eurochestries : Festival international de musique classique Orchestre du Costa Rica (San José) Ensemble de musique de chambre à sa création, en 2019, par le chef Izmael

Pacheco, l’Orchestre du Costa Rica, s’est très vite étoffé. Cinq mois seulement après sa fondation, il a fait ses débuts en tant qu’orchestre symphonique au Théâtre National du Costa Rica, à San José, avec plus de quarante musiciens. En 2020, il a engagé un partenariat avec le Centre culturel costaricien nord-américain et le théâtre Eugene O’Neill où il a donné son premier grand concert intitulé « Succès du cinéma ». CONCERTS GRATUITS

07/07 // Aigondigne Thorigné dernière mise à jour : 2022-07-02 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville