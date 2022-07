Eurochestries : concert de l’orchestre symphonique Contrapunto (Mexique) Blaye, 4 août 2022, Blaye.

Eurochestries : concert de l’orchestre symphonique Contrapunto (Mexique)

Eglise Saint Romain Rue Saint-Romain Blaye Gironde OT Blaye Rue Saint-Romain Eglise Saint Romain

2022-08-04 20:30:00 – 2022-08-04

Rue Saint-Romain Eglise Saint Romain

Blaye

Gironde

Blaye

10 12 EUR Les Festivals Eurochestries réunissent des orchestres symphoniques à cordes, des chœurs ou des ensembles de musique de chambre de jeunes, âgés de 15 à 25 ans, ayant une bonne expérience musicale. Ces festivals portent des valeurs de rencontres entre les jeunes des différents pays, de découverte touristique et linguistique, et bien sûr d'échanges musicaux entre les musiciens, mais aussi avec le public. Les nombreux concerts organisés permettent à ces jeunes musiciens de mettre en valeur leur orchestre et leur pays. Ils découvrent également la région d'accueil du festival, son patrimoine et ses habitants. Cette année Blaye accueille l'orchestre symphonique de jeunes Contrapunto (Mexique).

+33 6 47 32 30 95

Blaye tourisme

