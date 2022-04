EUROBRUNCH Montpellier Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Montpellier

EUROBRUNCH Montpellier, 15 mai 2022, Montpellier.

2022-05-15

Montpellier Hérault L’Euro Brunch fait peau neuve pour sa deuxième édition !

Cette année, le jeu de piste se déroulera au Jardin des Plantes. Après une matinée d’animations autour des cultures européennes, vous pourrez profiter d’un grand repas gratuit autour de la gastronomie de l’Europe. Participation gratuite, réservation obligatoire par équipe de 4 à 6 personnes. Infos pratiques:

– Durée: 4h (jeu de piste de 10h à 12h, repas de 12h à 14h)

– Âge minimum : 6 ans

– Minimum de participants : 80 (par équipe de 4 à 6 personnes)

– Maximum de participants : 120 (par équipe de 4 à 6 personnes)

– Date limite d’inscription : 9/05/2022 Réservation :

