Eurobirdwatch, journée de la migration Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Pleumeur-Bodou

Eurobirdwatch, journée de la migration Pleumeur-Bodou, 2 octobre 2022, Pleumeur-Bodou. Eurobirdwatch, journée de la migration Pointe de Castel Erek Ile Grande Pleumeur-Bodou

2022-10-02 14:00:00 – 2022-10-02 17:00:00 Pointe de Castel Erek Ile Grande

Pleumeur-Bodou Côtes d’Armor Point d’information tenu par le guide LPO, pour observer et comprendre comment sont compté les oiseaux migrateurs. Point d’information tenu par le guide LPO, pour observer et comprendre comment sont compté les oiseaux migrateurs. Pointe de Castel Erek Ile Grande Pleumeur-Bodou

dernière mise à jour : 2022-04-20 par

Détails Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor, Pleumeur-Bodou Autres Lieu Pleumeur-Bodou Adresse Pointe de Castel Erek Ile Grande Ville Pleumeur-Bodou lieuville Pointe de Castel Erek Ile Grande Pleumeur-Bodou Departement Côtes d'Armor

Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou Côtes d'Armor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleumeur-bodou/

Eurobirdwatch, journée de la migration Pleumeur-Bodou 2022-10-02 was last modified: by Eurobirdwatch, journée de la migration Pleumeur-Bodou Pleumeur-Bodou 2 octobre 2022 Côtes-d’Armor Pleumeur-Bodou

Pleumeur-Bodou Côtes d'Armor