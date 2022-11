Eurobazar des savoirs : le speed meeting européen Europa Nantes Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

Horaire : 18:30 19:30

Gratuit : oui Nombre de places limité. Inscriptions : https://forms.gle/cno7YcQjasuYMq496 Tout public La Maison de l’Europe de Nantes vous invite à l’Eurobazar des savoirs ! À la manière du speed-dating, rencontrez des experts sur plusieurs thématiques européennes : le numérique, les migrations et la paix, la construction européenne et l’égalité femmes/hommes. En petits groupes et par sessions de 15 minutes, vous découvrirez chaque thématique sous un œil nouveau grâce à l’expertise des intervenants qui pourront également répondre à vos questions. Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49

