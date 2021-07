Euro Master France North 2021 Carantec, 2 juillet 2021-2 juillet 2021, Carantec.

Euro Master France North 2021 2021-07-02 – 2021-07-02

Carantec Finistère

Epreuve européenne qui se déroule en solitaire sur des voiliers de type « Laser » (qui est, aussi, une série olympique depuis de très nombreuses années). Cette régate, qui va se dérouler pour la première fois dans la Baie de Morlaix, va attirer plus de 70 concurrents français et européens qui vont assurer, ainsi, un beau spectacle devant les rivages de Carantec. Pour les participants, ce sera l’occasion de découvrir un magnifique et complexe terrain de jeu et pour les promeneurs ainsi que les amateurs de belles photos ce sera le moment d’en profiter!

