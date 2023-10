Cet évènement est passé Euro 2024 : France / Pays-Bas Digital Village Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Euro 2024 : France / Pays-Bas Digital Village Paris, 13 octobre 2023, Paris. Le mardi 07 novembre 2023

de 20h00 à 23h00

Le mercredi 25 octobre 2023

de 20h00 à 23h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Vivez l’émotion du football avec nous en regardant le match ! Vivez l’émotion du football ! ‍ Plongez dans l’univers passionnant du football lors de nos soirées ! Si vous êtes un véritable supporter en quête de football, alors nos soirées sont conçues spécialement pour vous. Pourquoi choisir nos soirées pour suivre les matchs Ambiance Incomparable : Rejoignez nous et ressentez immédiatement l’effervescence de la passion qui anime notre lieu. L’atmosphère est électrique, avec des fans qui vibrent au rythme de chaque but et de chaque action sur le terrain.

‍Géants et Qualité Audio : Vivez chaque moment intense du match grâce à nos écrans géants haute résolution et à un son de qualité supérieure qui vous transporte au cœur de l’action.

Cuisine Délicieuse : Notre menu varié propose une sélection de mets délicieux et de boissons rafraîchissantes pour satisfaire tous les palais. Savourez des plats succulents tout en suivant le match en direct.

Rencontrez d’autres Fans : Faites connaissance avec des supporters tout aussi passionnés que vous. Échangez des anecdotes, partagez votre amour pour le club, et créez des liens forts.

Animations et Jeux : En plus de l’action sur le terrain, nous organisons des animations et des jeux pour rendre chaque soirée encore plus excitante et divertissante. Programme : Vendredi 13 octobre : Euro2024 : France / Pays-Bas Mercredi 25 octobre : PSG / Milan AC Mardi 7 novembre : Milan AC / PSG Les places sont limitées, alors assurez vous de réserver votre table à l’avance pour ne pas manquer l’action. Pour effectuer une réservation ou pour obtenir plus d’informations, n’hésitez pas à réserver ! Venez vivre la magie du football avec nous et partagez votre passion avec d’autres fans ! Digital Village 21 rue Albert Bayet 75013 Paris Contact : https://form.digital-village.com/?event=Euro2024:Pays-Bas-France&village=Paris&date=13/10/2023 Contact@digital-village.fr https://form.digital-village.com/?event=Euro2024:Pays-Bas-France&village=Paris&date=13/10/2023

canva Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Digital Village Adresse 21 rue Albert Bayet Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Digital Village Paris latitude longitude 48.83107099162,2.35826203709388

Digital Village Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/