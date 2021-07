Saint-Dizier Stade Charles Jacquin Haute-Marne, Saint-Dizier Euro 2020 – Finale (diffusion en direct) Stade Charles Jacquin Saint-Dizier Catégories d’évènement: Haute-Marne

Saint-Dizier

Stade Charles Jacquin, le dimanche 11 juillet à 21:00

Le nombre de spectateurs est limité à 950 personnes. L’accès au stade n’est possible que sur réservation préalable en accédant à la plateforme weezevent. Chaque inscription génère un billet avec un QR code qui permettra de pénétrer dans l’enceinte du stade et de s’installer en tribune. Toute sortie sera définitive et aucun duplicata ne sera recevable.

Gratuit, inscriptions obligatoires via weezevent

Venez assister en direct à la retransmission de la finale de la Coupe d'Europe UEFA EURO 2020 ! Stade Charles Jacquin Avenue du Général Giraud 52100 Saint-Dizier

2021-07-11T21:00:00 2021-07-11T23:59:00

