Métropole de Lyon Regards croisés Auvergne-Rhône-Alpes – Québec : Innovation et transition énergétique Eurexpo – Lyon Chassieu, 10 octobre 2023, Chassieu. Regards croisés Auvergne-Rhône-Alpes – Québec : Innovation et transition énergétique Mardi 10 octobre, 15h30 Eurexpo – Lyon sur inscription – gratuit Table ronde de haut niveau, organisée par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Délégation générale du Québec à Paris et le Centre Jacques CARTIER le mardi 10 octobre 2023 à l’occasion des 35es Entretiens J. Cartier et du Salon POLLUTEC (Lyon)

Regards croisés Auvergne-Rhône-Alpes / Québec – Comment les pouvoirs publics sont moteurs de l’innovation en faveur de la transition énergétique sur leurs territoires ? Comment ils accompagnent les acteurs économiques, académiques et institutionnels locaux dans leurs dynamiques d’innovation en faveur de la transition énergétique ?

Parmis les intervenants: Monsieur Thierry KOVACS, Vice-président de la Région délégué à l’environnement et à l’écologie positive ; Monsieur Benoit CHARETTE, ministre de l’environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs du Québec Eurexpo – Lyon Boulevard de l’Europe, 69680 Chassieu, France Chassieu 69680 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « quebec@auvergnerhonealpes.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

