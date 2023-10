Mission économique à Lyon : salon de l’environnement Pollutec et Entretiens Jacques Cartier Eurexpo – Lyon Chassieu, 8 octobre 2023, Chassieu.

Mission économique à Lyon : salon de l’environnement Pollutec et Entretiens Jacques Cartier 8 – 13 octobre Eurexpo – Lyon Inscription obligatoire sur notre site internet > frais de participation ; membre 1100$ | non membre 1300$

Du 8 au 13 octobre, la Ville de Montréal et l’équipe d’experts Acclr en commerce international de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, invitent les entreprises et les organisations à participer à la mission économique en solutions environnementales à Lyon dans le cadre du salon international Pollutec et des Entretiens Jacques Cartier.

Lors de cette mission, laissez-vous guider par notre équipe, qui vous prépare, vous accompagne et vous soutient tout au long de votre séjour. Vous aurez la possibilité de prendre part à des activités de réseautage, à de possibles rencontres B2B et à de potentielles visites industrielles.

Pour cette édition, la Ville de Montréal et l’équipe d’experts Acclr en commerce international de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain sont heureux de bénéficier d’un espace exposant au Pavillon du Canada. Cet espace permettra à la délégation de bénéficier d’une visibilité remarquable et d’un point de rendez-vous privilégié tout au long du salon.

Depuis 45 ans, Pollutec est le salon leader des solutions environnementales pour l’industrie, les villes et les territoires. Pendant quatre jours, il réunit des professionnels de tous secteurs qui présentent aux industriels, aux collectivités et aux acteurs économiques leurs solutions innovantes pour faire face aux défis planétaires majeurs tels que la biodiversité, la pollution et le changement climatique.

En 2021, 28 % des exposants étaient basés à l’international et 11 délégations officielles (Allemagne, Colombie, Maroc, etc.) étaient présentes. Les Green Days de Pollutec ont permis de faciliter les rencontres entre les experts de l’environnement et les professionnels des secteurs publics et privés du monde entier, réunissant ainsi plus de 800 participants provenant de 57 pays et générant 2180 rendez-vous.

Ce salon constitue une plateforme essentielle pour échanger des connaissances, établir des partenariats et découvrir les dernières innovations environnementales.

Les Entretiens Jacques Cartier, quant à eux, offrent un forum économique et culturel réunissant des décideurs, des chercheurs, des universitaires et des acteurs de la société civile du Canada et de la France. Cet événement stimule les échanges et les réflexions sur l’innovation, la recherche, l’économie, la culture et les enjeux sociaux, favorisant ainsi le renforcement des liens entre les deux pays.

La participation à cette mission comprend :

Un séminaire préparatoire à Montréal avant le départ

Un séminaire d’accueil à Lyon

Des activités de réseautage et d’information (réseautage avec organismes locaux, conférences, etc.)

Accès VIP au salon Pollutec et aux Entretiens Jacques Cartier 2023

Une visibilité exceptionnelle sur le salon Pollutec avec un espace exposant sur le Pavillon du Canada

De potentielles visites industrielles au cœur de la région lyonnaise

Des occasions de maillage organisées conjointement avec nos partenaires locaux

L’accompagnement pour toute la durée de votre séjour par l’équipe d’experts Acclr

PROGRAMME

Plus de détails sur la mission

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-08T17:00:00+02:00 – 2023-10-08T23:59:00+02:00

2023-10-13T09:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:30:00+02:00

