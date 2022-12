SIRHA 2023 Eurexpo, Lyon Chassieu Catégories d’évènement: Chassieu

Métropole de Lyon

SIRHA 2023 Eurexpo, Lyon, 19 janvier 2023, Chassieu. SIRHA 2023 19 – 23 janvier 2023 Eurexpo, Lyon Salon spécialisé restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation Eurexpo, Lyon eurexpo Chassieu 69680 Métropole de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes Le SIRHA c’est quoi ?

C’est l’événement de référence mondial du Food service et de l’hospitalité. Il est le point de rencontre, de passage et de partage obligé pour tous les acteurs de ce milieu. Ses visiteurs viennent découvrir, s’inspirer, pour penser le métier et les opportunités d’aujourd’hui et demain. Car le SIRHA rassemble en un seul espace physique les innovations, les visions, les échanges de savoir et les grandes compétitions permettant à chacun d’intégrer les nouvelles configurations d’un écosystème en constant renouvellement. Le réseau des Villages by CA y aura un corner !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-19T09:00:00+01:00

2023-01-23T17:00:00+01:00

Détails Catégories d’évènement: Chassieu, Métropole de Lyon Autres Lieu Eurexpo, Lyon Adresse eurexpo Ville Chassieu lieuville Eurexpo, Lyon Chassieu Departement Métropole de Lyon

Eurexpo, Lyon Chassieu Métropole de Lyon https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/chassieu/

SIRHA 2023 Eurexpo, Lyon 2023-01-19 was last modified: by SIRHA 2023 Eurexpo, Lyon Eurexpo, Lyon 19 janvier 2023 Chassieu Eurexpo Lyon Chassieu

Chassieu Métropole de Lyon