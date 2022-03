Eurespace Formation Cholet, site du CFA de la CCI de Maine et Loire organise 1 job dating pour la filière Vente Commerce Eurespace Formation Cholet Catégories d’évènement: Cholet

Maine-et-Loire

Eurespace Formation Cholet, site du CFA de la CCI de Maine et Loire organise 1 job dating pour la filière Vente Commerce Eurespace Formation, 30 mars 2022, Cholet. Eurespace Formation Cholet, site du CFA de la CCI de Maine et Loire organise 1 job dating pour la filière Vente Commerce

Eurespace Formation, le mercredi 30 mars à 17:30

Eurespace Formation Cholet, site du CFA de la CCI de Maine et Loire organise un job dating pour sa filière Vente Commerce. Une vingtaine d’entreprises seront présentes pour échanger avec des candidats en quête de contrat d’alternance pour la rentrée prochaine. Comment y participer ? Déposez votre candidature en ligne sur notre site internet [www.cciformation49.fr](http://www.cciformation49.fr) et ensuite inscrivez-vous au job dating !

sur inscription

Venez à la rencontre des entreprises du bassin choletais dans le secteur de la vente commerce qui recrutent leur alternant pour la rentrée prochaine ! Eurespace Formation rue Eugène BREMOND 49300 CHOLET Cholet Cholet Maine-et-Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-30T17:30:00 2022-03-30T20:30:00

Détails Catégories d’évènement: Cholet, Maine-et-Loire Autres Lieu Eurespace Formation Adresse rue Eugène BREMOND 49300 CHOLET Ville Cholet lieuville Eurespace Formation Cholet Departement Maine-et-Loire

Eurespace Formation Cholet Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cholet/

Eurespace Formation Cholet, site du CFA de la CCI de Maine et Loire organise 1 job dating pour la filière Vente Commerce Eurespace Formation 2022-03-30 was last modified: by Eurespace Formation Cholet, site du CFA de la CCI de Maine et Loire organise 1 job dating pour la filière Vente Commerce Eurespace Formation Eurespace Formation 30 mars 2022 cholet Eurespace Formation Cholet

Cholet Maine-et-Loire