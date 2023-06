Forum de l’apprentissage Eurespace Formation Cholet Cholet Catégories d’Évènement: Cholet

Maine-et-Loire Forum de l’apprentissage Eurespace Formation Cholet, 28 juin 2023, Cholet. Forum de l’apprentissage Mercredi 28 juin, 14h00 Eurespace Formation Entrée libre Venez rencontrer les équipes pour : une présentation de l’apprentissage,

des échanges avec des professionnels métiers afin de vous accompagner dans la validation de votre projet de formation et la recherche d’employeurs Présence du Service Orientation du Conseil Régional des Pays de la Loire

Présence des établissements de formations suivants :

– GRETA CFA 49

– l’École de production IFTO

– MFR de la Bonnauderie Cholet

– Lycée / CFA Jeanne Delanoue Cholet

Présence également des partenaires de l’orientation et l’accompagnement du territoire choletais :

– La Maison de l’Orientation de Cholet Agglomération

– Le CIO de Cholet

– Pôle Emploi Cholet

Eurespace Formation rue Eugène BREMOND 49300 CHOLET Cholet 49300 Cholet Maine-et-Loire Pays de la Loire

2023-06-28T14:00:00+02:00 – 2023-06-28T18:30:00+02:00

