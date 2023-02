EUREKADABRA, L’AVENTURE CO(S)MIQUE AVEC DALPAZ THEATRE DE JEANNE, 15 avril 2023, NANTES.

EUREKADABRA, L’AVENTURE CO(S)MIQUE AVEC DALPAZ THEATRE DE JEANNE. Un spectacle à la date du 2023-04-15 au 2023-04-22 16:00. Tarif : 10.0 à 10.0 euros.

Spectacle de magie interactif et théâtralisé pour le jeune public à partir de 3 ans Avec le Professeur Dalpaz et Madame V., mise en scène d’Arnaud Dalaine VACANCES PRINTEMPS 2023, 1ère semaine – Tous les jours ! Après « Le château magique », enfin le retour de Dalpaz ! Magique et interactif : un laboratoire scientifique avec un professeur pas vraiment sérieux et son assistante qui ne l’est pas davantage ! Tout cela accompagné bien sûr de quelques expériences étonnantes, et présenté dans un décor soigné, graphique et esthétique. ? Sans oublier l’humour toujours présent, le spectacle met en avant de nombreux effets visuels : grande illusion, routines élaborées, apparitions/disparitions, lumière noire, fluorescence, effets de feu – sans danger, évidemment ! -, surprises et gags seront au rendez-vous ! Le final poétique et visuel avec des bulles de savon géantes ravira petits et grands. Un spectacle unique en son genre, qui enchantera petits et grands, par son originalité et sa créativité et qui fait littéralement entrer les enfants dans l’histoire par son interactivité. Mettant un point d’honneur à présenter des spectacles et animations magiques de qualité, Dalpaz vous fera voir la magie sous un autre jour au cours de ce spectacle mené tambour battant qui enchantera les petits comme les grands : vous n’en sortirez pas indifférents. Joué à guichet fermé toutes les saisons depuis 2014, Le Château Magique de Dalpaz avait déjà enchanté les enfants au Théâtre de Jeanne : en place pour cette autre aventure prometteuse ! EUR10.0 10.0 euros

Votre billet est ici

THEATRE DE JEANNE NANTES 5 RUE SALORGES Loire-Atlantique

Spectacle de magie interactif et théâtralisé pour le jeune public à partir de 3 ans

Avec le Professeur Dalpaz et Madame V., mise en scène d’Arnaud Dalaine

VACANCES PRINTEMPS 2023, 1ère semaine – Tous les jours !

Après « Le château magique », enfin le retour de Dalpaz !

Magique et interactif : un laboratoire scientifique avec un professeur pas vraiment sérieux et son assistante qui ne l’est pas davantage ! Tout cela accompagné bien sûr de quelques expériences étonnantes, et présenté dans un décor soigné, graphique et esthétique.

?

Sans oublier l’humour toujours présent, le spectacle met en avant de nombreux effets visuels : grande illusion, routines élaborées, apparitions/disparitions, lumière noire, fluorescence, effets de feu – sans danger, évidemment ! -, surprises et gags seront au rendez-vous !

Le final poétique et visuel avec des bulles de savon géantes ravira petits et grands.

Un spectacle unique en son genre, qui enchantera petits et grands, par son originalité et sa créativité et qui fait littéralement entrer les enfants dans l’histoire par son interactivité.

Mettant un point d’honneur à présenter des spectacles et animations magiques de qualité, Dalpaz vous fera voir la magie sous un autre jour au cours de ce spectacle mené tambour battant qui enchantera les petits comme les grands : vous n’en sortirez pas indifférents.

Joué à guichet fermé toutes les saisons depuis 2014, Le Château Magique de Dalpaz avait déjà enchanté les enfants au Théâtre de Jeanne : en place pour cette autre aventure prometteuse !

.2023-04-22.

Votre billet est ici