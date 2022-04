EURÊKA ! La Villa Illkirch-Graffenstaden Catégories d’évènement: Bas-Rhin

La science de la logique n’a pas de secret pour eux. Ils sont passés maîtres en l’art de déplier les questions, débusquer les mots, découvrir les principes scientifiques inexplorés et vérifier le tout lors d’expériences. Parfois, à force de se perdre on finit par avoir l’impression de trouver des réponses, Eurêka ! _Chaque symposium permet de traiter une seule question, alors préparez la vôtre et venez la poser aux professeurs._

Tarifs (en €) Plein : 14 Réduit : 12 Abonné : 9 Jeune : 6

Vous le savez, nos deux professeurs adorent par-dessus tout les questions. Ils sont d’ailleurs assez peu intéressés par les réponses. La Villa Rue Krafft Illkirch-Graffenstaden Bas-Rhin

