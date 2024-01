Lancement du programmes d’incubation Euratechnologies Lille, mardi 19 mars 2024.

Notre programme d’incubation intensif est destiné aux entrepreneurs et aux startups early-stage qui souhaitent passer plus rapidement du concept au business.

Vous ferez partie d’un écosystème stimulant d’entrepreneurs, de partenaires et de mentors chevronnés qui vous apporteront un soutien personnalisé, de la formation et un espace sur pour que vous et votre équipe puissiez travailler, échanger et vous développer.

Vous êtes tentés, inscrivez-vous ici https://euratech.me/3S1iIHH

Euratechnologies Place de saintignon Lille Bois-Blancs Nord Hauts-de-France