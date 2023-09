Lille Street Food Festival EuraTechnologies Lille, 5 octobre 2023, Lille.

Lille Street Food Festival 5 – 8 octobre EuraTechnologies Entrée libre

Après une 2ème édition couronnée de succès avec plus de 26 000 festivaliers, le Lille Street Food Festival est de retour du 5 au 8 octobre 2023 à Euratechnologies-Bois Blancs à Lille.

Le LSFF, organisé par l’agence d’attractivité Hello Lille, s’est imposé en seulement 2 ans comme le plus grand festival de street food au Nord de Paris.

La philosophie reste la même : bien manger, bien boire, bien danser et bien s’amuser entre amis ou en famille. Un Festival gratuit et libre d’entrée !

Le LSFF va réunir le temps de cet événement le meilleur de la street food de qualité lilloise et métropolitaine. Avis aux gourmands, plus de 40 stands seront présents !

EuraTechnologies 165 Av. de Bretagne, 59000 Lille Lille 59160 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-05T18:00:00+02:00 – 2023-10-05T23:59:00+02:00

2023-10-08T11:30:00+02:00 – 2023-10-08T23:00:00+02:00

Street food gastronomie