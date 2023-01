Appel à projet d’EuraTechnologies : programmes Incubation et Accélération EuraTechnologies Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord

Appel à projet d'EuraTechnologies : programmes Incubation et Accélération
Mercredi 15 février, 00h01
EuraTechnologies

Gratuit

Vous avez une idée et vous souhaitez créer votre startup ? Vous avez une startup et vous souhaitez la booster ? Bénéficiez de 6 mois d’accompagnement gratuit ! EuraTechnologies 165 Avenue de Bretagne, 59000 Lille Lille 59000 Nord Hauts-de-France Avec EuraTechnologies, créez ou développez votre entreprise dans l’un des domaine suivant : l’agtech, la greentech, la retailtech, l’e-commerce, la fintech, la cybersécurité, la proptech, l’edtech, l’HRtech, l’industrie 4.0, la robotique ou encore la spacetech.

La deadline pour candidater est le 15 février 2023. Nul besoin de se rendre à EuraTechnologies, tout se passe sur le lien fourni sur la présente fiche.

Lieu EuraTechnologies
Adresse 165 Avenue de Bretagne, 59000 Lille
Ville Lille

