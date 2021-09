Vic-en-Bigorre L'Octav,Vic Hautes-Pyrénées, Vic-en-Bigorre EURALIS TOUR L’Octav,Vic Vic-en-Bigorre Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

L’Octav, Vic, le vendredi 17 septembre à 09:00

EURALIS TOUR le 17 septembre à Vic-en-Bigorre ——————————————— **Pôle emploi organise un Job Dating et lance une campagne de recrutement pour EURALIS** L’entreprise EURALIS recrute des opérateurs (H/F)de production, des caristes, des techniciens de maintenance, des animateurs de ligne de priiduction, des techniciens méthodes…. **Vous êtes intéressé.e.s par ces propositons d’emploi ?** Merci de prendre contact avec votre conseiller Pôle EMploi pour vous inscire sur l’un des job dating organisés ou envoyer votre CV par mail à [euralistarbesarsenal.65630@poleemploi.fr](mailto:euralistarbesarsenal.65630@poleemploi.fr) **EURALIS Tour à Vic-en-Bigorre** le 17 septembre à 9h, Salle de Cinéma de l’OCTAV à Vic-en-Bigorre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T09:00:00 2021-09-17T12:00:00

