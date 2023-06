Un air d’été Euralille Lille, 31 mai 2023, Lille.

Un air d’été 31 mai – 15 juillet Euralille Entrée libre, sans inscription

La 8ème édition du festival « Un air d’été » animent le Parc Matisse et la Place François Mitterrand. Venez découvrir le riche programme d’activités mises en place pour en profiter entre amis ou en famille.

Les mercredis et samedis, profitez des animations familiales : ludothèque, location de transats, espaces sportifs ou encore des spectacles.

Organisé en partenariat avec les principaux acteurs du quartier (le centre commercial Westfield Euralille, la SNCF, lille3000, l’Aéronef, la SPL Euralille, la MEL et la ville de Lille), ce rendez-vous festif est gratuit et ouvert à tous.

Euralille euralille Lille 59800 Lille-Centre Nord Hauts-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-31T11:00:00+02:00 – 2023-05-31T19:00:00+02:00

2023-07-15T11:00:00+02:00 – 2023-07-15T19:00:00+02:00

