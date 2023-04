Visite guidée « Les sens en éveil à Euralille » Euralille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Visite guidée « Les sens en éveil à Euralille » Euralille, 10 mai 2023, Lille. Visite guidée « Les sens en éveil à Euralille » 10 mai – 28 juin Euralille Partez à la découverte d’Euralille en mettant tous vos sens en éveil ! Explorez les abords de la place Mitterrand et le parc Matisse en utilisant vos 5 sens. Ils vous permettront de comprendre comment Euralille a été construit, quelles activités y sont présentés et de découvrir des endroits méconnus du parc Matisse. Vivez une expérience individuelle et collective lors de cette visite ouverte à tous ! Visite proposée dans le cadre du Printemps de l’accessibilité : du 9 au 26 mai, des dizaines d’activités sont proposées à tous les publics, petits et grands, personnes valides et en situation de handicap. Profitez de ces temps de rencontres pour partager vos expériences sur la sensibilisation autour de l’accessibilité pour tous. Dates : mercredi 10 mai à 15h00, samedi 17 juin et mercredi 28 juin à 10h30

