March Atlas EUR CAPS Rennes, 6 janvier 2023, Rennes.

March Atlas 6 – 10 janvier EUR CAPS entrée libre

March Atlas est un approfondissement proposé en Master 1 et 2 dans le cadre du DE Traversée de l’ENSAB et du projet pédagogique EUR CAPS.

Son objectif est d’initier la fabrique d’un Atlas subjectif des paysages de la métropole Rennaise. En explorant des situations de relation entre ville et campagne, nous souhaitons réinterroger le concept de la ville Archipel et rendre visible les processus de transformation du territoire.

Cantine Bois Perrin > 4 rue du Bois Perrin 35031 RENNES

Exposition 06 > 10/01/2023 > fermée le dimanche 08/01

Inauguration le 06/01 à partir de 16h30

EUR CAPS 4 rue du Bois Perrin 35000 RENNES

architecture enseignement