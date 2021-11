Reims Reims 51100, Reims Euphony fête ses 10 ans : Acte 1 Reims Reims Catégories d’évènement: 51100

Reims

Euphony fête ses 10 ans : Acte 1
Maison Commune du Chemin Vert 11 Place du 11 Novembre
Reims

2021-11-26

Reims 51100 Euphony fête ses 10 ans ! Pour fêter cela, l’orchestre vous propose son nouveau programme les 26 et 27 novembre prochains au théâtre du Chemin Vert. Pour donner au premier acte de sa 10e saison de dignes couleurs festives, l’orchestre Euphony met au programme la dansante « Bacchanale » extraite de l’opéra Samson et Dalila composé par Camille Saint-Saëns, son Concerto pour violoncelle interprété par Leslie Green, ainsi que la célèbre Arlésienne de Georges Bizet. Direction : Gabriel Philippot

Soliste : Leslie Green Concerts organisés avec le soutien de la ville de Reims euphonyreims@gmail.com http://euphonyreims.weebly.com/ Maison Commune du Chemin Vert 11 Place du 11 Novembre Reims

