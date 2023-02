EULRY Back to the 70’s L’ARCHIPEL – SALLE BLEUE, 10 mars 2023, PARIS.

EULRY Back to the 70’s L’ARCHIPEL – SALLE BLEUE. Un spectacle à la date du 2023-03-10 à 20:00 (2023-03-10 au ). Tarif : 24.0 à 24.0 euros.

Happy Prod (LIC-R-2021-013225/005879) présente : Fabrice & Alice EULRYBACK TO THE 70’SHonorer l’esprit léger insouciant et brillant d’une époque avec humour et musicalité !Un duo rafraîchissant et inédit jusqu’ici. Eulry père et fille, Fabrice et Alice, lui pianiste et elle chanteuse-comédienne, revisitent les plus grandes chansons des décennies passées. Alice Eulry, Fabrice Eulry Alice Eulry, Fabrice Eulry

Votre billet est ici

L’ARCHIPEL – SALLE BLEUE PARIS 17 Boulevard de Strasbourg Paris

Happy Prod (LIC-R-2021-013225/005879) présente :

Fabrice & Alice EULRY

BACK TO THE 70’S

Honorer l’esprit léger insouciant et brillant d’une époque avec humour et musicalité !

Un duo rafraîchissant et inédit jusqu’ici.

Eulry père et fille, Fabrice et Alice, lui pianiste et elle chanteuse-comédienne, revisitent les plus grandes chansons des décennies passées.

.24.0 EUR24.0.

Votre billet est ici