Eul Güim Brish ou le monde meilleur, 27 janvier 2023, .

Eul Güim Brish ou le monde meilleur



2023-01-27 – 2023-01-27

7 7 EUR

Ce spectacle raconte le voyage de Potrëf vers « Eul Güim Brish », le Monde Meilleur… Potrëf est né et habite en Bregovîa, il est danseur. Un des grands maîtres de danse traditionnelle Bregov. Mais la vie à Bregovîa est difficile. Son rêve est d’accéder au Güim Brish, au Monde Meilleur. Potrëf décide de partir tenter sa chance. Vêtu de son plus beau costume, et accroché à sa petite valise, il s’évade de ce monde qui ne lui convient plus. Potrëf met tous ses espoirs dans ce voyage vers Eul Güim Brish. Mais la réalité est plus complexe et l’aventure hasardeuse. Au cours de son long périple, Potrëf va être dépossédé de sa veste, son diplôme, sa valise, et surtout de sa dignité…

