Eul Fabuleu Coyolles Coyolles Catégories d’évènement: 02600

Coyolles

Eul Fabuleu Coyolles, 4 juin 2022, Coyolles. Eul Fabuleu Coyolles

2022-06-04 – 2022-06-04

Crée en 2021, année de la célébration du 400ème anniversaire de la naissance de Jean de la Fontaine, le spectacle "La Fontaine Eul Fabuleu" s'articule autour des interrogations sur le pourquoi de la popularité de l'œuvre du fabuliste. Cette création joyeuse et instructive aborde les thèmes favoris des fables de La Fontaine, véritable pan de notre patrimoine culturel : L'amour, l'argent, les puissants, les pauvres, le pouvoir, l'injustice… Réservation indispensable auprès de l'Ecole de musique intercommunale de Villers-Cotterêts +33 3 23 96 52 30

