Le monde de la radio t’ouvre grand ses bras ! Pendant cette semaine, deviens journaliste, technicien son ou encore rédacteur en chef, pour créer avec tes ami.e.s une émission qui te ressemble ! Olivier Brius, comédien et intervenant professionnel, nous aidera à installer un véritable studio de radio et nous fera découvrir toutes les coulisses de cet univers !

Les activités

• Découverte des métiers de la radio : rédacteur.rice en chef, journaliste, technicienne son

• Création collective d’une émission de radio

• Grands jeux, veillées, soirée au coin du feu

• Découverte de notre sentier pieds nus

Les points forts :

– Ateliers d’expression et de création d’émissions de radio

– Développement de l’autonomie ( participation à l’organisation de la vie du groupe, partage des tâches)

– Apprendre à connaitre et à exprimer ses émotions et ses besoins ( temps quotidien de météo intérieure)

-Apprendre à s’exprimer, construire ses opinions et exposer ses idées dans un groupe ( temps de forum, ateliers philos..).

– Être acteur de ses vacances, des espaces de liberté grâce à différentes outils ( choix d’activités, proposition d’une partie du programme, activités spontanées et temps libre, ludimalle…)

La colo c’est :

Un séjour idéal pour une première expérience de séjour de vacances.

Un groupe limité à 30 enfants avec 8 adultes encadrants, ce qui permet un accompagnement individualisé.

Des vacances qui permettent à chaque enfant de développer la confiance en soi et de découvrir le plaisir de vivre avec les autres.

Un cadre de vie agréable : au château des EUL il y a plein d’espaces intérieurs et extérieurs pour jouer, à 5 minutes à pied de la forêt.

Des repas équilibrés et gourmands préparés par une équipe de cuisine professionnelle.

Des ateliers philos, et temps spis laissés au libre choix des familles et des enfants qui permettent d’accompagner les grandes questions de la vie, adaptés à l’âge des enfants et dans le respect des convictions de chacun.

EUL/ Ethic Etapes la vie en vert 19 rue du cerf 67330 Neuwiller les saverne

