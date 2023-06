Mini-camp EUL : “La caravane de l’amitié” EUL/ Ethic Etapes la vie en vert Neuwiller-lès-Saverne, 9 juillet 2023, Neuwiller-lès-Saverne.

Mini-camp EUL : “La caravane de l’amitié” 9 – 22 juillet EUL/ Ethic Etapes la vie en vert 650

Des vacances placées sous le signe de la rencontre et de la vie au grand air ! Viens te faire plein de nouveaux copains et de nouvelles copines lors de ce mini-camp sous tente dans le parc du château de Neuwiller. La vie quotidienne est organisée par petites équipes : chacun et chacune aura l’opportunité de faire ses propres courses et de cuisiner pour les autres. Une partie du programme se construit en fonction des envies du groupe. Ne manque surtout pas l’itinérance de 3 jours à vélo : l’occasion de découvrir les beaux villages et paysages de l’Alsace, et de se déplacer de manière 100 % écologique à la force de tes mollets ! Tu vivras aussi d’inoubliables veillées au coin du feu, et de grands jeux de rôle immersifs pour rêver en plus grand.

EUL/ Ethic Etapes la vie en vert 19 rue du cerf 67330 Neuwiller les saverne Neuwiller-lès-Saverne 67330 rue du cerf Bas-Rhin Grand Est [{« type »: « link », « value »: « https://eul.venue360.me/public/events/homepage?&org=2&eventPlan=6 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

2023-07-22T00:00:00+02:00 – 2023-07-22T13:00:00+02:00

camping vélo

EUL