Colo Nature : Les gardiens et gardiennes de la Forêt EUL/ Ethic Etapes la vie en vert Neuwiller-lès-Saverne, 9 juillet 2023, Neuwiller-lès-Saverne.

Description du séjour

Si tu aimes explorer, construire des cabanes et vivre des grands jeux à l’ombre des arbres, cette colo est faite pour toi ! Au cœur de la forêt, tu vivras de nombreuses aventures avec tes amis. Viens découvrir les animaux et les plantes qui cohabitent avec nous et apprends à protéger la nature pour devenir un « gardien de la forêt » !

Les animations :

• Installation d’un « village de cabanes » dans la forêt pour pouvoir y passer nos journées

• Sensibilisation à la protection de l’environnement à travers des animations ludiques

• Grands jeux, veillées et soirée feu de camp

• Ateliers cuisine des trappeurs

• Découverte de notre sentier pieds nus

Les points forts :

– Des aventures dans la nature tous les jours, ateliers et animations de découverte de la faune et flore du parc naturel régional des vosges du nord.

-Education à la protection de l’environnement, et aux gestes éco responsables.

– apprentissage et construction de cabanes avec des techniques de froissartage, manipulation d’outils, étude de plans…

– Développement de l’autonomie ( participation à l’organisation de la vie du groupe, partage des tâches)

– Apprendre à connaitre et à exprimer ses émotions et ses besoins ( temps quotidien de météo intérieure)

-Apprendre à s’exprimer, construire ses opinions et exposer ses idées dans un groupe ( temps de forum, ateliers philos..).

– Être acteur de ses vacances, des espaces de liberté grâce à différentes outils ( choix d’activités, proposition d’une partie du programme, activités spontanées et temps libre, ludimalle…)

La colo c’est :

Un séjour idéal pour une première expérience de séjour de vacances.

Un groupe limité à 32 enfants avec 9 adultes encadrants, ce qui permet un accompagnement individualisé.

Des vacances qui permettent à chaque enfant de développer la confiance en soi et de découvrir le plaisir de vivre avec les autres.

Un cadre de vie agréable : au château des EUL il y a plein d’espaces intérieurs et extérieurs pour jouer, à 5 minutes à pied de la forêt.

Des repas équilibrés et gourmands préparés par une équipe de cuisine professionnelle.

Des ateliers philos, et temps spis laissés au libre choix des familles et des enfants qui permettent d’accompagner les grandes questions de la vie, adaptés à l’âge des enfants et dans le respect des convictions de chacun.

EUL/ Ethic Etapes la vie en vert 19 rue du cerf 67330 Neuwiller les saverne Neuwiller-lès-Saverne 67330 rue du cerf Bas-Rhin Grand Est

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-09T14:00:00+02:00 – 2023-07-09T23:59:00+02:00

2023-07-15T00:30:00+02:00 – 2023-07-15T12:00:00+02:00

Foret cabanes

@EUL