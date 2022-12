Artistes en Herbe EUL/ Ethic Etapes la vie en vert, 17 juillet 2022, Neuwiller-lès-Saverne.

Artistes en Herbe 17 – 23 juillet EUL/ Ethic Etapes la vie en vert

400

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

EUL/ Ethic Etapes la vie en vert 19 rue du cerf 67330 Neuwiller les saverne rue du cerf Neuwiller-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est

Tu aimes créer, imaginer ? Tu as envie de révéler l’artiste qui sommeille en toi ? Cette colo est faite pour toi !

Durant cette colo nous déploierons nos imaginations pour créer ensemble une fabuleuse histoire. Puis nous chercherons comment donner vie à cette histoire. Toute la semaine Nicolas Turon, écrivain, metteur en scène et comédien accompagnera notre création. Nous vivrons aussi une journée de découverte des arts du cirque !

Durant la semaine tu vivras aussi des grands jeux, des veillées et des temps pour laisser libre court à ta créativité !

Les temps forts :

• Chaque jours des ateliers conduits par Nicolas Turon nous inviterons à imaginer une histoire et en faire une création unique.

• Une journée cirque.

• Des grands jeux et des veillées pour s’amuser et nourrir l’imaginaire



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-17T13:30:00+02:00

2022-07-23T13:00:00+02:00

A. HUBERT