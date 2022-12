Les aventuriers de la forêt EUL/ Ethic Etapes la vie en vert Neuwiller-lès-Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Les aventuriers de la forêt 10 – 16 juillet

400

dans le cadre de l'opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l'Éducation Nationale.

EUL/ Ethic Etapes la vie en vert
19 rue du cerf 67330 Neuwiller les saverne
Neuwiller-lès-Saverne
Bas-Rhin
Grand Est

Tu as envie de partir en exploration avec des amis pour découvrir les trésors de la forêt ? Ce séjour est idéal pour vivre des aventures 100% nature. Au fil de tes aventures, tu apprendras à connaître les animaux et les plantes. Tu pourras aussi apprendre à construire des cabanes et cuisiner comme un trappeur. Les temps forts :

• Installation d’un espace de vie pour pouvoir passer nos journées dans la forêt

• Découverte de la biodiversité à travers des animations ludiques

• Construction de cabanes

• Soirée feu de camp, veillées et grands jeux, activités manuelles

• Ateliers cuisine des trappeurs.

• Sortie au musée Oberlin à Waldersbach!

Age minimum 6
Age maximum 10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-07-10T14:00:00+02:00

2022-07-10T14:00:00+02:00
2022-07-16T13:00:00+02:00

