Mini camp sport, vélo et camping EUL/ Ethic Etapes la vie en vert Neuwiller-lès-Saverne Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Neuwiller-lès-Saverne

Mini camp sport, vélo et camping EUL/ Ethic Etapes la vie en vert, 11 juillet 2021, Neuwiller-lès-Saverne. Mini camp sport, vélo et camping 11 – 24 juillet 2021 EUL/ Ethic Etapes la vie en vert

550€

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale. EUL/ Ethic Etapes la vie en vert 19 rue du cerf 67330 Neuwiller les saverne rue du cerf Neuwiller-lès-Saverne 67330 Bas-Rhin Grand Est Viens passer deux semaines de vacances nature sous tente dans notre campement installé dans le parc du Château des EUL. Nous vivrons au plein air et préparerons ensemble nos repas, le tout dans un cadre bienveillant et fun !

Au programme : des sorties sportives, des balades en forêt, des grands jeux, des veillées mais aussi des activités que tu choisiras. Au milieu du séjour nous vivrons un voyage itinérant de trois jours en vélo pour découvrir les environs et vivre une vraie aventure !

Deux semaines de folie pour faire de nouvelles rencontres, se créer de beaux souvenirs et prendre un grand bol d’air ! Les points forts :

– Sorties canoël-kayak, escalade, et escapade de 3 jours en vélos

– Découverte de la vie en pleine nature (veillée autour du feu, balade en forêt, observation du ciel étoilé …)

– Vivre en équipe, apprendre à être autonome

– S’amuser en vivant des grands jeux !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-11T14:00:00+02:00

2021-07-24T11:58:00+02:00 EUL

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Neuwiller-lès-Saverne Autres Lieu EUL/ Ethic Etapes la vie en vert Adresse 19 rue du cerf 67330 Neuwiller les saverne rue du cerf Ville Neuwiller-lès-Saverne Age minimum 11 Age maximum 14 lieuville EUL/ Ethic Etapes la vie en vert Neuwiller-lès-Saverne Departement Bas-Rhin

EUL/ Ethic Etapes la vie en vert Neuwiller-lès-Saverne Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/neuwiller-les-saverne/

Mini camp sport, vélo et camping EUL/ Ethic Etapes la vie en vert 2021-07-11 was last modified: by Mini camp sport, vélo et camping EUL/ Ethic Etapes la vie en vert EUL/ Ethic Etapes la vie en vert 11 juillet 2021 EUL/ Ethic Etapes la vie en vert Neuwiller-lès-Saverne Neuwiller-lès-Saverne

Neuwiller-lès-Saverne Bas-Rhin