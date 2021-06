EUGLOH Summer School in Nutrition and Food Sciences En ligne / online, 29 juin 2021-29 juin 2021, Paris.

EUGLOH Summer School in Nutrition and Food Sciences

du mardi 29 juin au vendredi 2 juillet à En ligne / online

Cette école d’été abordera, dans une approche scientifique, la manière dont l’ESR peut contribuer à : * produire des aliments sains de manière durable ; * observer et surveiller les relations entre la consommaion alimentaire et la santé ; * promouvoir et s’impliquer dans les stratégies et politiques alimentaires et nutritionnelles. 110 participant.e.s – 22 par université de l’université européenne EUGLOH : inscrivez-vous ! Date : 29/06/2021 – 2/07/2021 CIble : étudiants, de la licence au doctorat, universitaires et chercheurs des cinq universités Hôte : University of Porto Plus d’information [ici](https://www.eugloh.eu/events/eugloh-summer-school-in-nutrition-and-food-sciences)

Sur inscription – jsuqu’au 16/06/2021

The role of the academy to promote health

