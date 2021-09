EUGLOH Open University En ligne / online, 15 septembre 2021, Paris.

EUGLOH Open University

du mercredi 15 septembre au mercredi 1 décembre à En ligne / online

Rejoingnez-nous pour des conférences et discussions de 45 minutes, sur des sujets variés, avec des intervernants issus des 5 universités membres de l’université européenne EUGLOH. Le but de cette série est de diffuser les résultats scientifiques et de renforcer l’éthique de l’université européenne. Chaque participant recevra 3 ECTS et un certificat de participation EUGLOH Date : 15/09/2021 – 1/12/2021 (18:00 – 18:45) Cible : étudiants et personnels des universités membres de EUGLOH Hôte : University of Szeged Plus d’information [ici](https://www.eugloh.eu/events/eugloh-open-university)

Sur inscription – jusqu’au 12/10/2021

The new series of the online lectures of the Open University will be related to global health

En ligne / online En ligne / online Paris Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-15T18:00:00 2021-09-15T18:45:00;2021-09-22T18:00:00 2021-09-22T18:45:00;2021-09-29T18:00:00 2021-09-29T18:45:00;2021-10-06T18:00:00 2021-10-06T18:45:00;2021-10-13T18:00:00 2021-10-13T18:45:00;2021-10-20T18:00:00 2021-10-20T18:45:00;2021-10-27T18:00:00 2021-10-27T18:45:00;2021-11-03T18:00:00 2021-11-03T18:45:00;2021-11-10T18:00:00 2021-11-10T18:45:00;2021-11-17T18:00:00 2021-11-17T18:45:00;2021-11-24T18:00:00 2021-11-24T18:45:00;2021-12-01T18:00:00 2021-12-01T18:45:00