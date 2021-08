Paris En ligne / online Paris EUGLOH Business Meet & Greet with Qualtrics En ligne / online Paris Catégorie d’évènement: Paris

En ligne / online, le mardi 19 octobre à 09:00

Nos Business Meet&Greets, organisés par l’alliance EUGLOH, sont destinés aux étudiants pour qu’ils fassent connaissance avec les entreprises. Ces événements sont constitués d’une brève présentation de l’entrepise et d’une séance de questions-réponses. Vous avez de bonnes chances de trouver votre premier emploi ! Date : 14/09/2021 Cible : étudiants en mathématiques, sciences de la vie, technologie, informatique, sciences de l’ingéniérie, économie, marketing, avec un bon niveau d’anglais et à la recherche d’un emploi Hôte : LMU Plus d’information [ici](https://www.eugloh.eu/events/eugloh-business-meet-and-greet-with-qualtrics)

Sur inscription – jusqu’au 14/09/2021

