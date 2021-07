Eugenio Le Vallon,Kerivoal, 8 mai 2022, Landivisiau.

Eugenio

le dimanche 8 mai 2022 à Le Vallon, Kerivoal

Mesdames et Messieurs, chers enfants : bienvenue dans l’univers forain de Nefertiti in the Kitchen ! Entrez , entrez et venez découvrir le monde fabuleux du grand dessinateur italien Lorenzo Mattotti ! En compagnie de la divine comédienne et chanteuse Jen Rival et de l’incroyable multi-instrumentiste Nicolas Méheust, laissez-vous guider et venez rencontrer le clown Eugenio dans son adorable petit cirque, un joyeux bastringue, fait de piano-jouet, d’accordéon électrique, de boîte à musique et de pédale loop. Eugenio ? C’est un clown aux tours extraordinaires, qui enchante petits et grands. Mais voilà qu’un jour, il perd mystérieusement son célèbre et irrésistible rire qui faisait jusque-là le bonheur de tous les spectateurs. Ses amis, tous plus loufoques et fantastiques les uns que les autres, vont tour à tour tenter de lui faire retrouver le sourire : Rocco et son rhinocéros, Fabulino le magicien, Méli-Mélo le contorsionniste, les soeurs siamoises Collé-Monté, Motus le ventriloque… En piste : la grande famille du cirque n’attend plus que vous !

NORMAL 10€ / REDUIT 8€ / JEUNE 4€

Entrez , entrez et venez découvrir le monde fabuleux du grand dessinateur italien Lorenzo Mattotti !

Le Vallon,Kerivoal kerivoal, Landivisiau Landivisiau Finistère



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-08T14:30:00 2022-05-08T15:05:00;2022-05-08T17:00:00 2022-05-08T17:35:00