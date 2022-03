Eugénio Gouesnou, 14 avril 2022, Gouesnou.

Eugénio Centre Henri Queffelec 315 Rue de Reichstett Gouesnou

2022-04-14 – 2022-04-14 Centre Henri Queffelec 315 Rue de Reichstett

Gouesnou Finistère Gouesnou

Nefertiti in the Kitchen

Les musiciens de Nefertiti in the Kitchen nous embarquent avec fracas dans un monde forain qui se marie à merveille avec l’univers du dessinateur italien Lorenzo Mattotti.

Jen Rival, comédienne chanteuse, et Nicolas Méheust, multi-instrumentiste, se font Madame Loyale et Monsieur Orchestra pour nous emmener à la rencontre du fabuleux clown Eugénio. Un jour, Eugénio perd mystérieusement son rire irrésistible. Ses amis tentent tour à tour de lui faire retoruver le sourire. Mais personne ne paraît capable de comprendre sa profonde tristesse. Finalement, ses amis vont organiser une magnifique soirée où ils vont deployer leurs plus beaux tours pour que résonne à nouveau son fameux rire… !

Dans le cadre du Festival Nananère.

Jeune public, dès 3 ans / Durée : 35 min

+33 2 98 37 37 83

Centre Henri Queffelec 315 Rue de Reichstett Gouesnou

