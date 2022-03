Eugénie & Yves Jehanno – Duo Père & Fille – Exposition de peinture et sculpture Châtelaudren-Plouagat, 8 avril 2022, Châtelaudren-Plouagat.

Eugénie & Yves Jehanno – Duo Père & Fille – Exposition de peinture et sculpture Médiathèque La Parenthèse 38 Grand Rue Châtelaudren-Plouagat

2022-04-08 – 2022-05-06 Médiathèque La Parenthèse 38 Grand Rue

Châtelaudren-Plouagat Côtes d’Armor

Eugénie & Yves Jehanno – Duo Père & Fille

A. Eugénie Jehanno – Peinture

« La vie c’est la naissance, l’amour, la nature, le son, l’individu, l’eau, et c’est dans cette thématique que mon travail est axé. Chaque tableau nous plonge dans un univers différent. Ils sont la preuve matérielle d’un certain questionnement existentiel. Cela nous immerge dans une méditation inconsciente, semblable à un mandala représentatif d’un moment fort d’un épisode de ma vie. Dans cette recherche harmonieuse des formes et des couleurs, je me personnifie sous forme

d’arbre, de fleur, de dragon, de corps féminin, de visage dans lesquels j’introduis une narration autobiographique. »

B. Yves Jehanno – Sculpture

« L’argile par le travail à petites touches, par son infinie plasticité, et le charnel de sa texture sont vite devenus mon nouveau terrain de jeu. De là, je revisite la statuaire grecque, ses mythes ainsi que ses canons très codifiés tout en y redécouvrant au passage le néo-classicisme dans sa mélancolique esthétique. Chemin faisant, je fais un petit bonjour à l’iconographie de l’héroïque fantaisie, de la sculpture bolchevique et surtout à ma jeunesse laborieuse de dessinateur d’Antique. À travers tout ce cheminement, j’affirme la prédominance du visage, du corps et de la gestuelle humaine. »

Ouvert

– en période scolaire le lundi et vendredi de 16h30 à 19h, le mercredi de 14h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h30.

– pendant les vacances scolaires le mercredi de 14h à 19h, le vendredi de 15h à 19h et le samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h.

mediatheque@chatelaudren-plouagat.fr +33 2 96 79 56 00 http://eugeniejehanno.fr/

dernière mise à jour : 2022-03-11 par