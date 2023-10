Spa Party en Famille Eugénie-les-Bains, 6 janvier 2024, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

Ouvert à tous, et surtout à nos voisins des landes et des environs, les tout nouveaux et vastes bassins thermaux des thermes d’Eugénie, métamorphosés en « Pool Party » le temps d’un après-midi … avec : Accès 2h00 (entre 14 et 17h00)

bains à bulles,

glouglous,

jets massants,

ballons à gogo,

bouées rigolotes,

lumières et musique de fêtes.

Pour les plus courageux, le bain nordique et le sauna finlandais de la prairie sont également accessibles aux participants du jour.

Bref ! de l’eau thermale et du fun pour petits et grands !

Comment ça marche ?

Nos billets « Spa Party » sont valables pour une durée de 2h00, incluant le temps de vestiaire (de 14h00 à 16h00, de 14h30 à 16h30 ou de 15h00 à 17h00).

2024-01-06 fin : 2024-01-06 17:00:00. EUR.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



Open to all, and especially to our neighbors from the Landes and surrounding areas, the brand-new, vast thermal pools of the Eugénie thermal baths have been transformed into a « Pool Party » for an afternoon? with : 2h00 access (between 2 and 5 pm)

bubble baths,

glouglous,

massaging jets,

balloons galore,

funny buoys,

lights and festive music.

For the more adventurous, the Nordic bath and Finnish sauna in the meadow are also accessible to the day’s participants.

In short, thermal water and fun for young and old!

How does it work?

Our Spa Party tickets are valid for 2h00, including checkroom time (from 14h00 to 16h00, from 14h30 to 16h30 or from 15h00 to 17h00)

Abiertas a todos, y en especial a nuestros vecinos de las Landas y alrededores, las flamantes y amplias piscinas termales de las termas de Eugénie se han transformado en una « Pool Party » durante una tarde… con : 2 horas de acceso (de 14:00 a 17:00)

baños de burbujas,

deslizamiento

chorros de masaje,

globos por doquier,

divertidas boyas,

luces y música festiva.

Para los más valientes, el baño nórdico y la sauna finlandesa de la pradera también están abiertos a los participantes del día.

En resumen, ¡agua termal y diversión para grandes y pequeños!

¿Cómo funciona?

Nuestras entradas para la Spa Party son válidas durante 2 horas, incluido el tiempo de guardarropa (de 14:00 a 16:00, de 14:30 a 16:30 o de 15:00 a 17:00)

Offen für alle, vor allem für unsere Nachbarn aus den Heidegebieten und der Umgebung, die brandneuen und weitläufigen Thermalbecken der Thermen von Eugenie, die für einen Nachmittag in eine « Poolparty » verwandelt werden ? mit : Zugang 2:00 Uhr (zwischen 14 und 17 Uhr)

sprudelbäder,

glucksen,

massagedüsen,

luftballons in Hülle und Fülle,

lustige Schwimmreifen,

lichter und festliche Musik.

Für die ganz Mutigen gibt es auch ein nordisches Bad und eine finnische Sauna auf der Wiese, die von den Teilnehmern des Tages genutzt werden können.

Kurzum: Thermalwasser und Spaß für Groß und Klein!

Wie funktioniert das Ganze?

Unsere « Spa Party »-Tickets gelten für eine Dauer von 2 Stunden, einschließlich der Umkleidezeit (von 14.00 bis 16.00 Uhr, von 14.30 bis 16.30 Uhr oder von 15.00 bis 17.00 Uhr)

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Aire sur l’Adour