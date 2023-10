Atelier cocktails en fête Eugénie-les-Bains Catégories d’Évènement: Eugénie-les-Bains

Landes Atelier cocktails en fête Eugénie-les-Bains, 1 janvier 2024, Eugénie-les-Bains. Eugénie-les-Bains,Landes ATELIER « COCKTAILS EN FETE »

lundi 1er janvier, 18h, 18 €/pers.

Réservation obligatoire, places limitées..

2024-01-01 fin : 2024-01-01 . EUR. Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



COCKTAIL PARTY » WORKSHOP

monday, January 1, 6pm, 18 ?/pers.

Reservations essential, places limited. TALLER « FIESTA CÓCTEL

lunes 1 de enero, 18 h, 18 euros/persona.

Imprescindible reservar, plazas limitadas. ATELIER « COCKTAILS EN FETE » (COCKTAILPARTY)

montag, 1. Januar, 18 Uhr, 18 ?/Pers.

Reservierung erforderlich, begrenzte Plätze. Mise à jour le 2023-10-16 par OT Aire sur l’Adour Détails Catégories d’Évènement: Eugénie-les-Bains, Landes Autres Adresse Ville Eugénie-les-Bains Departement Landes Lieu Ville Eugénie-les-Bains latitude longitude 43.69558;-0.37958

Eugénie-les-Bains Landes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/eugenie-les-bains/