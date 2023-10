Epicuriens : visites guidées Eugénie-les-Bains, 24 décembre 2023, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

VISITES GUIDEES de la grande Cuisine des Prés d’Eugénie :

les 24, 30 décembre et 6 janvier.

Réservation obligatoire, places limitées..

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



GUIDED TOURS of the Grand Cuisine des Prés d?Eugénie :

december 24, 30 and January 6.

Reservations essential, places limited.

VISITAS GUIADAS de la Gran Cocina de los Prados de Eugenia :

24, 30 de diciembre y 6 de enero.

Imprescindible reservar, plazas limitadas.

FÜHRUNGEN durch die große Küche « Les Prés d’Eugénie » :

24., 30. Dezember und 6. Januar.

Reservierung erforderlich, begrenzte Plätze.

Mise à jour le 2023-10-16 par OT Aire sur l’Adour