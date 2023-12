Excursion LA RONDE DES CRECHES DANS LE GERS Eugénie-les-Bains, 22 décembre 2023 08:30, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

VENDREDI 22 DECEMBRE

LA RONDE DES CRECHES DANS LE GERS

8h30/ 19h – Tarif * unique 35€

Sur le thème de Marcel Pagnol, huit villages gersois aiment leurs crèches de Noël.

FRIDAY DECEMBER 22

LA RONDE DES CRECHES DANS LE GERS

8:30 am/ 7 pm ? Price * 35?

On the theme of Marcel Pagnol, eight Gers villages love their Christmas cribs

VIERNES 22 DE DICIEMBRE

RONDA DE CRECHES EN EL GERS

8h30 19h00 ? Precio * 35?

Sobre el tema de Marcel Pagnol, ocho pueblos del Gers adoran sus cunas navideñas

FREITAG, 22. DEZEMBER

DIE RUNDE DER KINDERKRIPPEN IM GERS

8.30 Uhr/ 19 Uhr ? Tarif * einmalig 35 ?

Nach dem Motto von Marcel Pagnol lieben acht Dörfer im Gers ihre Weihnachtskrippen

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Aire sur l’Adour