Excursion ESPAGNE : LES VENTAS D’ARNEGUY Eugénie-les-Bains, 20 décembre 2023 09:00, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

MERCREDI 20 DECEMBRE

ESPAGNE : LES VENTAS D’ARNEGUY

9h/ 17h – Tarif* normal 35€/ réduit 30€

Envie de faire des courses à la frontière espagnole ? Cette sortie ne comprend que le trajet, restaurants sur place.

Plus que 2 places !.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



DECEMBER 20, WEDNESDAY

SPAIN: THE VENTAS OF ARNEGUY

9am/ 5pm – Normal price* 35? / Reduced price 30?

Feel like shopping at the Spanish border? This outing includes only the journey, restaurants on site.

Only 2 places left!

MIÉRCOLES 20 DE DICIEMBRE

ESPAÑA: LAS VENTAS DE ARNEGUY

9h/ 17h – Precio normal* 35? / Precio reducido 30?

¿Le apetece ir de compras por la frontera española? Esta excursión sólo incluye el viaje, con restaurantes in situ.

¡Sólo quedan 2 plazas!

MITTWOCH, 20. DEZEMBER

SPANIEN: DIE VENTAS VON ARNEGUY

9h/ 17h – Preis* Normal 35?/ Ermäßigt 30?

Lust auf einen Einkaufsbummel an der spanischen Grenze? Dieser Ausflug beinhaltet nur die Fahrt, Restaurants vor Ort.

Nur noch 2 Plätze frei!

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Aire sur l’Adour