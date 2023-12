Excursion Marché de Noël à Pau Eugénie-les-Bains, 15 décembre 2023 14:30, Eugénie-les-Bains.

Eugénie-les-Bains,Landes

VENDREDI 15 DECEMBRE

MARCHE DE NOEL A PAU ET ILLUMINATIONS

14h30/ 20h30 Tarif unique 24€

En décembre la ville de Pau s’illumine de jeux de lumières dès la nuit tombée sur toute la place Clémenceau où se trouve le marché de Noël.

DEPART: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (autres lieux de départs sur demande)

Contact : Catherine Le Maout.

2023-12-15 fin : 2023-12-15 20:30:00. EUR.

Eugénie-les-Bains 40320 Landes Nouvelle-Aquitaine



FRIDAY DECEMBER 15

PAU CHRISTMAS MARKET AND ILLUMINATIONS

2:30 pm/ 8:30 pm Single ticket price 24?

In December, the city of Pau lights up at nightfall in the Place Clémenceau, where the Christmas market is held.

DEPARTURE: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (other departure points on request)

Contact: Catherine Le Maout

VIERNES 15 DE DICIEMBRE

MERCADO DE NAVIDAD E ILUMINACIONES DE PAU

14.30 h / 20.30 h Entrada única: 24 euros

En diciembre, la ciudad de Pau se ilumina al anochecer en la plaza Clémenceau, donde se celebra el mercado de Navidad.

SALIDA: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (otros puntos de salida a petición)

Contacto: Catherine Le Maout

FREITAG, 15. DEZEMBER

WEIHNACHTSMARKT IN PAU UND BELEUCHTUNGEN

14.30 Uhr/ 20.30 Uhr Einheitspreis 24?

Im Dezember erstrahlt die Stadt Pau nach Einbruch der Dunkelheit im Lichterglanz auf dem Place Clémenceau, wo sich auch der Weihnachtsmarkt befindet.

ABFAHRT: Eugénie-les-Bains – Aire/Adour (andere Abfahrtsorte auf Anfrage)

Kontakt: Catherine Le Maout

Mise à jour le 2023-12-05 par OT Aire sur l’Adour